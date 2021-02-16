 

Ученые из Германии создали «зеленый» катализатор на основе зверобоя

16.02.2021, 11:58, Разное
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В ходе проведения экспериментов исследователи из Германии установили, что одно из лекарственных растений способно ускорять фотохимические реакции. «Зеленым» катализатором оказался зверобой, который широко применяют в народной медицине.
Зверобой часто используют для того, чтобы лечить невралгию, ожоги, фиброз и депрессивные состояния. Исследование ученых, представляющих технический университет Дрездена, показало, что соединение этого лекарственного растения является действенным катализатором. При этом, открытие о гиперицине было сделано совершенно случайно. Изначально биологи и неорганические химики хотели синтезировать из природного материала 2D-структуры. В процессе работы они использовали соединение гиперицин, которое стало исходником и шаблоном для эксперимента.

Как пишет издание «Народные Новости России», немецкие исследователи обнаружили новое химическое свойство, после чего решили извлечь из высушенных лекарственных цветков экстракт гиперицина. По словам специалистов технического университета Дрездена, данный природный элемент может стать альтернативой уже существующим. «Зеленый» катализатор отличается экологической чистотой и не вреден для окружающей среды.



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