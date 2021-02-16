Сергей Жуков мог умереть после незначительной травмы, полученной на концерте

16.02.2021, 11:58, Разное

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Во время интервью для YouTube-канала FAMETIME TV Сергей Жуков признался, что он мог умереть после травмы, полученной на концерте. Незначительный синяк в области живота перерос в грыжу, а солист «Руки Вверх!» еще полностью не поправил здоровье после произошедшего.

Музыкант рассказал, что он по неосторожности ударился о крепление оборудования на сцене. В результате у него появился синяк, которому он не придал большого значения. Однако случайная травма привела к образованию грыжи, которая едва не стоила Сергею Жукову жизни. В результате, певец перенес несколько хирургических вмешательств. Для того, чтобы поскорее поправиться, он даже лечился экспериментальными препаратами. Солист «Руки Вверх!» признался, что он полностью еще не решил проблемы, связанные со здоровьем и этой травмой.

В период реабилитации Сергей Жуков спросил у врачей, когда он сможет выступать. Музыкант переживал, что ему нужно сообщить поклонникам о графике гастролей. На это медики ответили ему достаточно резко, так как стоял вопрос о жизни и смерти знаменитости. Кроме этого, на тот момент артист был один, поэтому ему пришлось самостоятельно справляться с болезнью. Сергей Жуков носил на себе медаппарат, который весил пять килограммов. Как пишет издание Newinform, солист популярной группы с ужасом вспоминает все, что ему пришлось пережить в тот период жизни.