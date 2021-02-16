 

Сергей Жуков мог умереть после незначительной травмы, полученной на концерте

16.02.2021, 11:58, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Во время интервью для YouTube-канала FAMETIME TV Сергей Жуков признался, что он мог умереть после травмы, полученной на концерте. Незначительный синяк в области живота перерос в грыжу, а солист «Руки Вверх!» еще полностью не поправил здоровье после произошедшего.
Музыкант рассказал, что он по неосторожности ударился о крепление оборудования на сцене. В результате у него появился синяк, которому он не придал большого значения. Однако случайная травма привела к образованию грыжи, которая едва не стоила Сергею Жукову жизни. В результате, певец перенес несколько хирургических вмешательств. Для того, чтобы поскорее поправиться, он даже лечился экспериментальными препаратами. Солист «Руки Вверх!» признался, что он полностью еще не решил проблемы, связанные со здоровьем и этой травмой.

В период реабилитации Сергей Жуков спросил у врачей, когда он сможет выступать. Музыкант переживал, что ему нужно сообщить поклонникам о графике гастролей. На это медики ответили ему достаточно резко, так как стоял вопрос о жизни и смерти знаменитости. Кроме этого, на тот момент артист был один, поэтому ему пришлось самостоятельно справляться с болезнью. Сергей Жуков носил на себе медаппарат, который весил пять килограммов. Как пишет издание Newinform, солист популярной группы с ужасом вспоминает все, что ему пришлось пережить в тот период жизни.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.08 / Фотогалерея: Ухань в объективе российского студента Дениса

05.01 / “То самое платье”: Кристина Асмус похвасталась характером дочери-именинницы

12.08 / «Я вдруг увидел вокруг себя какой-то мусор и понял, что это мои молитвы»

01.09 / Физики: Внутри звезд может быть жизнь с высоким уровнем интеллекта

22.10 / Назван самый матерящийся город России

11.02 / Звезда сериала “Сплетница” Эд Вествик произвел фурор в TikTok после первого же видео

16.01 / Мнение: Бунт и мирный протест

26.12 / Певица из “Фабрики” нашла Харламову невесту

21.09 / Зара спровоцировала слухи о романе с бойцом из команды Конора Макгрегора: первое фото

03.02 / Мнение: Кому не помог Далай-Лама

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска