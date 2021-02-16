Барановская появилась на дне рождения Дубцовой в компании Агаларова

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16.02.2021, 11:58, Разное
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Юлия Барановская в очередной раз спровоцировала слухи о своем романе с певцом Эмином Агаларовым. Знаменитости появились вместе 14 февраля на вечеринке в честь дня рождения Ирины Дубцовой.
В СМИ уже несколько месяцев обсуждают предполагаемый роман телеведущей и артиста. Юлия Барановская активно комментирует посты Эмина Агаларова в микроблоге Instagram. Кроме этого, многодетная мать появилась на дне рождения, на котором певец поцеловал ее и немного приобнял. После этого информации о паре не было в прессе. Однако в День влюбленных они оказались за одним столом на вечеринке. Барановская пришла на праздник в черном трикотажном платье оверсайз, подчеркнув фигуру широким ремнем.

На кадрах, которые запечатлел один из гостей вечеринки, телеведущая и певец мило болтали, смеялись и пробовали угощения. Бывшая гражданская жена Андрея Аршавина светилась от счастья и много улыбалась в тот вечер. Среди звездных гостей можно было увидеть Гарика Харламова, Ксению Бородину, Ольгу Орлову и других. Кульминацией празднования 39-летия Ирины Дубцовой стал большой торт, выполненный в виде сердца.

Источник: radiokp.ru



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