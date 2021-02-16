Раскрыты характеристики болида McLaren MCL35M

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16.02.2021, 11:56, Новости дня
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Спортивная команда McLaren официально представила обновленную модель MCL35M, которая станет участником чемпионата “Формула-1”.

Вместе с тем производитель предусмотрел внедрение капсулы безопасности с более ударопрочной конструкцией. Благодаря таким особенностям сквозное повреждение исключено при любых авариях. Известно, что с учетом пустых баков общая масса кузова составляет 750 кг. Под капотом гоночного болида применили 1,6-литровый бензиновый двигатель, а также 8-ступенчатую трансмиссию.

Более подробные характеристики транспортного средства на данный момент остаются неизвестными и будут объявлены позже. Производитель умалчивает детали о MCL35M перед проведением чемпионата “Формула-1”.



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