Опубликовали фотографии салона семиместного кроссовера JAC S7

16.02.2021, 11:56, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Рассекречен дизайн интерьера нового кроссовера JAC S7, который в скором времени поступит на российский рынок.

Пользователи могут рассмотреть кожаный салон, имеющий более дорогой и вид, чем предшествующая генерация. Также указано, что модель имеет цифровую приборную панель, мульти-руль, увеличенный дисплей мультимедийной системы.

Кроме того, новая модель JAC S7 является перелицованной модификацией X7. Что касается нового кроссовера, то автомобиль получил увеличенную решетку радиатора, а также узкие ходовые огни. Остальные технические параметры пока удерживаются в тайне от широкой публики до официального появления в продаже на российском рынке.