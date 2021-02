Мнение: Дорогая, я тут налил тебе вина внутрь черепа твоего отца

16.02.2021

Самый известный кубок из черепа в отечественной истории — это потир, сделанный из головушки князя нашего Святослава Игоревича убившим его печенежским ханом (которого, кстати, звали Куря; хорошее имя для котика). Случилось это в 972 году.

Однако если брать западноевропейскую историю, то в ней гораздо большую роль сыграл другой кубок из черепа, относящийся к 567 году. И вызванные им убийства. Чей же это был череп, что было дальше? И главное, как это рисовал Рубенс? (Ибо не было в мировой истории клубнички или мокрухи, в которой великий фламандец не отметился, кроме инков).



Кадр из фильма Sword of the Conqueror (1962)

Внимание! В эфире снова ваша любимая рубрика "Омерзительное искусство". За едой не читать, детям не показывать, на фасады цветные проекции не делать!

***

От Римской империи как раз остались осколки и клочья, на которых топотали всякие из великого переселения народов. Один из них и есть — наш герой, правда, сугубо пассивный, в виде движимого имущества. При жизни звали его Кунимунд, и он был царем какого-то германского племени под названием "гепиды" (жили на терр. совр. Сербии).

Для истории мирового искусства важно, что Кунимунд погиб в 567 году в битве с лангобардами и аварами.

У него осталась дочь, по имени Розамунда. Чье имя переводится как "роза мира". Как переводится имя ее отца, консервативным мужчинам призываю не задумываться! (Предупреждение: это шутливый пост, все посты в этой рубрике по дефолту являются шутливыми и сатирическими).

Розамунду взял в жены победитель, король лангобардов по имени Альбоин.

Пленница Розамунда перед королем Альбоином (1942) by Fortunino Matania



Альбоин был первым королем лангобардов, завоевавшим Италию. Собственно, с его взятия городов и земель многовековое Лангобардское владычество над Италией и началось.

Своего будущего свекра он не просто зарубил, но и утилизировал на полезные в хозяйстве вещи. Но, видимо, ими не особо кичился. Потому что кризис назрел только в 572 или 573 году, т.е. когда он уже с Розамундой 5-6 лет был женат.

Как пишет Павел Диакон в своей "Истории лангобардов" (главном источнике по этой безумной эпохе), что однажды в Вероне, которая была их столицей:

"Убив отца Розамунды, Альбоин приказал сделать из его черепа кубок. И как-то раз нанес смертельную обиду Розамунде, заставив её пить из черепа собственного отца. Решив отомстить, Розмунда…" (об этом отдельно)

Существует достаточное количество изображений на сюжет этого пира.

В них всех король протягивает королеве кубок необычного дизайна.

Пир Розамунды, худ. Luciano Borzone, ca. 1620 – 1645. priv. coll.



Пьетро делла Веккиа. "Розамунда, вынужденная пить из черепа своего отца". 1650-60. Musée des Beaux-Arts de Lons-le-Saunier



Рубенс (школа), "Альбоин и Розамунда". 1615. Кунстхист.муз.



Историю описал Боккаччо в "Де касибус", подхватили другие источники, поэтому интерес к ней не пропадал и у более новых художников.

Fortunino Matania. The Gruesome Cup (Heritage auction)



Некоторые рисунки демонстрируют эмоции королевы во всех подробностях.

by Tancredi Scarpelli



Хроникер Сигеберт из Жамблу пишет, что король не просто потчевал жену из кубка, а еще и приговаривал: «Выпей вместе со своим отцом».

by Gaetano Albanese



Под катом еще сцены "пира Розамунды", просто для коллекции, не такие клевые, как выше.

Alboino e Rosmunda Bartolozzi Francesco, Cipriani Giovanni Battista, post 1779



Rosmunda costretta a bere nel teschio – Anonimi bolognesi



Longobards king Alboin, engraving by Thurneysen after a drawing by Dauphin, from Del Regno d'Italia sotto i Barbari (The kingdom of Italy under the barbarians), by Emanuele Tesauro, 1664, Turin



Роспись какой-то шарманки? Museo del Carretto Siciliano "Gullotti" – Bronte –

Alboino invita Rosmunda a bere dal cranio di suo padre – pittore Domenico Di Mauro (источник)





Illustration for Epics and Romances of the Middle Ages arranged from the work of Dr W Wagner and edited by WSW Anson (Swan Sonnenschein, 1886).



From Cassell's Illustrated Universal History, Vol. III – The Middle Ages, by Edmund Ollier. Cassell and Company, Limited, London, Paris and Melbourne, 1890. . Artist Unknown



Совершенно понятно, почему Розамунду оскорбило такое поведение мужа.

Королева начала страдать и злиться.

(В 19 веке появились посвященные этому событию драмы и стихи на английском языке, поэтому у прерафаэлитов работы на эту тему тоже проскакивают, они вообще любили про отрубленные головы. Но не путайте, гораздо популярнее у них была тезка-соотечественница, "Прекрасная Розамунда", любовница Генриха II, к которой проникла соперница, законная жена королева Алиенора Аквитанская, и предложила на выбор либо кубок с ядом, либо кинжал, чтобы самоубиться. Если изображена просто средневековая дева без антуража, но с надписью "Розамунда", необходимо расследование, которая именно тут).

Энтони Сэндис. "Розамунда, королева лангобардов". 1861



Итак, вы внимательно рассмотрели гравюру выше, и увидели там не только череп, но и мужской труп, так что это точно не имеет отношение к легенде об Алиеноре Аквитанской. Но что же было с Розамундой Лангобардской после злосчастного пира, как она решила отомстить?

Павел Диакон пишет: "Решив отомстить, Розмунда обратилась к королевскому дружиннику Хелмегису, который был, вероятно, её любовником. Однако тот побоялся действовать в одиночку и предложил взять в помощь Передео, очень сильного человека. Передео отказался помогать заговорщикам, но, однако, следующей ночью по ошибке переспал с Розамундой, приняв её за свою девушку. Узнав о своей ошибке, он согласился участвовать в заговоре, боясь гнева короля. На следующий день Розамунда приказала во всем дворце соблюдать тишину во время послеобеденного сна Альбоина. И, когда тот уснул, привязала его меч к кровати и впустила убийц. Когда Альбоин проснулся и увидел убийц, он схватился за меч, но не смог его выхватить, так как Розамунда крепко привязала меч к кровати. Он пытался защититься скамеечкой для ног, но силы были не равны и он был убит".

Вот самая известная картина на эту тему. Табуретки в ней нет, а меч жена просто придерживает. UPD: есть табуретка!!! я слепая курица, сорри.

Чарльз Лендсир. Убийство Альбоина. 1853. Peter Nahum At The Leicester Galleries



Миниатюра из "Де касибус", ок. 1475



Есть и общеобразовательные гравюры из учебников для юных гимназистов.

Сцены убийства отличить сложнее, фирменного черепа в них не фигурирует. Можно пробовать для опознания обращать внимание на то, что с мечом что-то пытается делать именно женщина, что необычно.

Rosamund killing Alboin in his bed, 572, engraving from the Middle Ages, 1892, by Francesco Bertolini (1836-1909), with illustrations by Lodovico Pogliaghi



Что же было дальше?

Короля, который не знал чувства мера на пирах, похоронили. Его преемником стал некто Клеф, не родственник.

Вдовица и ее любовник-убийца Хелмегис бежали в Равенну, которую держали византийцы. С собой они прихватили падчерицу, дочь короля от первого брака, и много сокровищ (лангобардскую казну). Византийцы приняли их с почетом.

Дальше, как гласит история (а вы понимаете, что все это легенды, и верить им особого смысла нет), Розамунду подвело то, что она со своим любовниом Хелмегисом обвенчались. Ибо в Равенне с ней познакомился гораздо более перспективный гражданин, византийский экзарх Лонгин. Неукротимая королева, подзуженная Лонгином, решила убить уже второго мужа, и выйти замуж за византийца.

Описывают, что как-то Хелмегис умывался (или мылся). И тогда коварная Розамунда подошла к нему и протянула кубок с ядом. Муж выпил, но почуял какой-то подвох и привкус мышьяка, достал меч и вынудил Розамунду тоже из него испить (приквел "Гамлета"). Так оба и умерли.

С особым смаком это рисовали в иллюстрациях к Боккаччо.

Иконография запоминается легко: мужчина, вылезающий из ванны, кубок (опять-таки, правда, обычный), смерть женщины.

На этом, собственно, история кончилась для всех. Кроме падчерицы Розамунды, которую звали Альбсвинда, кстати, ее покойная мать была дочерью Хлотаря I из Меровингов, то есть девица была знатна. Когда в Равенне византийские наместники разгребли накопившиеся в ванне трупы, падчерицу и казну отправили в Константинополь (потому что она могла стать ценной пешкой в борьбе за лангобардское королевство, как наследница по крови). Но никаких дальнейших историй про девушку не известно, может, ей повезло и она умерла старой и счастливой в безвестности.

Про эту истори писали многие известные когда-то писатели: Джованни Ручеллаи, Витторио Альфьери, Суинберн. Фраза "Bevi Rosmunda dal teschio di tuo padre!" стала итальянской поговоркой.

Считается, что древняя итальянская песня Donna lombarda ведет свои истоки именно из этой истории.

