Невролог рассказал о способах предотвращения деменции

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16.02.2021, 11:36, Разное
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Невролог Виктор Шахнович рассказал россиянам о том, как можно уберечь себя от деменции. Специалист отметил, что в отличие от болезни Альцгеймера, деменция является следствием потери эластичности сосудистой стенки.

Шахнович отметил, что в связи с этим за показателем эластичности сосудов нужно следить. Для этого необходимо сдавать коагулограмму и анализы на уровень холестерина и вязкости крови. Если они покажут отклонения от нормы – следует обратиться к неврологу, который поможет установить и устранить причины нарушений, сообщает телеканал “360”.



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