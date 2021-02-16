 

Число заразившихся COVID-19 россиян выросло на 13,2 тысячи

16.02.2021, 11:36, Разное
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За прошедший день коронавирусную инфекцию выявили у 13 233 жителей страны. Из них 9,9% не имеют ярко выраженных симптомов. Полностью выздоровело 17 627 человек, скончались 459 пациентов.

Новые случаи обнаружили в 84 регионах страны. На первой строчке по количеству заразившихся вновь оказалась Москва. Диагноз за сутки поставили 1 409 жителям города. В больницы попали 762 человека.

Далее идет Санкт-Петербург с 1 082 новыми случаями. Третью позицию занимает Московская область. Там суточный прирост составил 643. За ней – Нижегородская и Воронежская области, где выявили 416 и 358 больных соответственно.

Всего коронавирусом в России заразились более 4 миллионов человек. Вылечились 3,6 миллиона человек. С начала пандемии в стране зафиксировали около 80 тысяч летальных исходов.

В конце прошлого года во всех российских регионах начал действовать масочный режим. Граждане должны носить средства защиты в местах массового скопления людей: общественном транспорте, магазине, аптеке и т.д.

18 января в стране была запущена масштабная вакцинация. Россияне теперь могут привиться от COVID-19 одним из двух отечественных препаратов – “Спутник V” или “ЭпиВакКорона”. Ожидается, что в этом году вакцинацию пройдет 60% населения.



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