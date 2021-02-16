 

У кормящей матери грудное молоко стало неоново-зеленым после коронавируса

16.02.2021, 11:28, Разное
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Жительница Мексики перенесла коронавирус и пожаловалась на то, что ее грудное молоко приобрело неоново-зеленый цвет. Медики не могут точно установить, с чем связано подобное явление, пишет Daily Star.

Анна Кортес, учительница английского языка в Мексике, утверждает, что другие кормящие женщины также столкнулись с изменением цвета молока.

– Они заболели, их молоко изменило цвет, и они продолжали кормить своих детей, — рассказала женщина.

Также мексиканка отметила, что общалась на этот счет со специалистом по грудному вскармливанию. Тот пояснил, что молоко женщины может изменяться под действием антител. Это заявление подтвердила и исследователь грудного молока в Имперском колледже Лондона Натали Шенкер. По ее словам, антитела кормящей матери могут проникать в молоко. Однако почему оно поменяло цвет, остается неизвестным.

Ранее сообщалось, что жительница американского штата Висконсин родила дочь, когда была в состоянии искусственной комы из-за заражения коронавирусом. Она впервые увидела ребенка только спустя три месяца.



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