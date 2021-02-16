 

В США российскую бронемашину назвали «Чумным доктором»

16.02.2021, 11:20, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Новый российский сверхкомпактный бронеавтомобиль «Ласок 4-П» назвали в США «мобильным чумным доктором» из-за необычного вида, пишет The Drive.

«Мы никогда не видели военную машину, которая выглядела бы так», – признались авторы статьи, передает РИА «Новости».

Они объяснили «странную эстетику» автомобиля возможностью транспортировать его с помощью вертолета Ми-8. Однако есть и другие причины. Так, авторы считают, что V-образный корпус может защитить автомобиль от взрывных устройств и мин.

Пользователи социальных сетей не остались в стороне и активно комментируют внешний вид российской бронемашины.

«Похоже на ретробронетранспортер», – написал один из пользователей.

«Хотел бы приобрести такой. Сколько стоит?» – спросил другой.

«Чтобы продумать все тонкости, было вложено много усилий. Создатели предпочли функциональность внешнему виду», – подчеркнул третий.

В итоге авторы статьи предложили использовать «Ласок 4-П» для съемок в фильмах Тима Бертона.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.01 / Трамп покинул Белый дом

04.01 / Суточный прирост больных COVID-19 показал второй результат в мире за все время пандемии

25.09 / Guardian – высшую награду Великобритании для животных впервые получила крыса

27.10 / Кремль ответил на вопрос о встрече Путина и президента Абхазии

06.07 / Во Львовской области частично ослабили карантин

20.01 / Байден после инаугурации собирается остановить строительство стены на границе с Мексикой

18.01 / «Горы зовут, а коронавирус подождёт» — швейцарцы штурмуют снежные курорты

28.07 / ВОЗ опровергла сезонный характер коронавируса

13.02 / В Офисе президента опровергли сообщения о строительстве новой партии

15.11 / Миллиардер Бахматюк: “Накормим весь мир” может стать национальной идеей для Украины

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска