«Калашников» решил впервые показать за рубежом компактный пистолет Лебедева

16.02.2021, 11:20, Новости дня

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Группа компаний (ГК) «Калашников» (входит в госкорпорацию «Ростех») впервые продемонстрирует за рубежом новейший компактный пистолет Лебедева ПЛК на международной выставке вооружений IDEX 2021, которая пройдет в ОАЭ в конце февраля.

«Одной из новинок, которую ГК «Калашников» представляет на IDEX, является ПЛК – пистолет Лебедева компактный – под патрон 9х19 мм. Данный образец успешно прошел программу государственных испытаний в Российской Федерации и уже доказал свою надежность в затрудненных условиях эксплуатации», – передает ТАСС слова гендиректора «Калашникова» Дмитрия Тарасова.

Как отметили в ГК, уже получены все необходимые разрешения, позволяющие начать продвижение ПЛК на международном рынке, в том числе в странах Ближнего Востока.

Компактные размеры позволяют применять ПЛК для скрытого ношения, необходимого оперативным сотрудникам полиции и специальных служб, а наличие планки Пикатинни обеспечивает эффективность всесуточного применения пистолета.

«Конкурентным преимуществом оружия является его эргономика. Затворная задержка, предохранитель и кнопка выброса магазина находятся с двух сторон ПЛК и позволяют одинаково эффективно использовать пистолет правшам и левшам», – отметили в концерне.

Напомним, в понедельник «Калашников» получил первые заявки на автомат АК-19 под патрон НАТО.