 

ДУМ Татарстана разрешило мусульманам использовать вакцины от коронавируса

16.02.2021, 11:20, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Духовное управление мусульман (ДУМ) Татарстана заявило о допустимости применения вакцины против коронавируса мусульманами, информирует организация.

Ранее в ДУМ Татарстана сообщали, что направили запрос производителям российских вакцин от коронавируса для их проверки на халяльность и возможность использования для вакцинации мусульман.

«ДУМ РТ изучило шариатскую сторону вопроса вакцинации населения во время эпидемий, а также всероссийский опыт борьбы с вирусами и инфекционными заболеваниями. Исходя из полученных сведений, ДУМ РТ информирует о допустимости использования современных достижений в области вакцинации с целью защиты населения, в том числе мусульман, от новой коронавирусной инфекции», – передает РИА «Новости» сообщение организации.

Данное заключение, как отмечается, выведено на основании Корана и Сунны, заявляющих о ценности человеческой жизни и необходимости ее сохранения как великого дара, а также на основании принципов и правил шариата, один из которых гласит: «Обстоятельства крайней необходимости дозволяют запретное». Таким образом, по мнению Духовного управления мусульман Татарстана, независимо от состава прививки, вакцинация в условиях эпидемии является дозволенной для спасения жизни мусульман.

При этом для принятия решения о вакцинации ДУМ республики советует мусульманам обращаться к вирусологам, иммунологам и другим медицинским специалистам, к компетенции которых относится изучение проблем и методов борьбы с инфекционными заболеваниями, и следовать их рекомендациям.

Ранее зампредседателя ДУМ РФ муфтий Ильдар Аляутдинов рассказал, что Духовное управление мусульман (ДУМ) РФ получило от разработчиков вакцины «Спутник V» сведения о ее составе: по предварительным данным, ничего запрещенного для мусульман в них нет.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.01 / Пятецкая: 2020 год стал рекордным по флуду – от советов по излечению COVID-19 содой до заговора мировой закулисы, придумавшей вирус ради обогащения

07.02 / Ройзман передумал идти в ГД от «Яблока» после слов Явлинского о Навальном

02.11 / Пропавший певец Андрей Губин нашелся

01.01 / Депутат резко ответил на критику российских хоккеистов на молодежном ЧМ

29.09 / Коронавирус усилил споры между Восточной Европой и богатыми странами ЕС

26.07 / Папа Франциск поддержал решение о прекращении огня в Донбассе

24.07 / Помпео о Китае: Свободный мир должен победить эту новую тиранию

29.06 / Большинство жителей Токио выступили против проведения Олимпиады в 2021 году

29.01 / Генсек ООН сделал прививку от COVID

27.06 / Задержаны лидеры фанатского движения «Спартака»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска