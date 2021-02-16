ДУМ Татарстана разрешило мусульманам использовать вакцины от коронавируса

16.02.2021, 11:20, Новости дня

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Духовное управление мусульман (ДУМ) Татарстана заявило о допустимости применения вакцины против коронавируса мусульманами, информирует организация.

Ранее в ДУМ Татарстана сообщали, что направили запрос производителям российских вакцин от коронавируса для их проверки на халяльность и возможность использования для вакцинации мусульман.

«ДУМ РТ изучило шариатскую сторону вопроса вакцинации населения во время эпидемий, а также всероссийский опыт борьбы с вирусами и инфекционными заболеваниями. Исходя из полученных сведений, ДУМ РТ информирует о допустимости использования современных достижений в области вакцинации с целью защиты населения, в том числе мусульман, от новой коронавирусной инфекции», – передает РИА «Новости» сообщение организации.

Данное заключение, как отмечается, выведено на основании Корана и Сунны, заявляющих о ценности человеческой жизни и необходимости ее сохранения как великого дара, а также на основании принципов и правил шариата, один из которых гласит: «Обстоятельства крайней необходимости дозволяют запретное». Таким образом, по мнению Духовного управления мусульман Татарстана, независимо от состава прививки, вакцинация в условиях эпидемии является дозволенной для спасения жизни мусульман.

При этом для принятия решения о вакцинации ДУМ республики советует мусульманам обращаться к вирусологам, иммунологам и другим медицинским специалистам, к компетенции которых относится изучение проблем и методов борьбы с инфекционными заболеваниями, и следовать их рекомендациям.

Ранее зампредседателя ДУМ РФ муфтий Ильдар Аляутдинов рассказал, что Духовное управление мусульман (ДУМ) РФ получило от разработчиков вакцины «Спутник V» сведения о ее составе: по предварительным данным, ничего запрещенного для мусульман в них нет.