Кара Делевинь отметила День всех влюбленных с сыном Уилла Смита Джейденом

16.02.2021, 11:14, Разное

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Иногда дружба перерастает в любовь, но относится ли это к Каре Делевинь и Джейдену Смиту – покажет время. По крайней мере, сейчас молодые люди очень близки, подтверждением чему стали снимки Daily Mail. Папарацци застали 28-летнюю модель и 22-летнего актера и певца в Западном Голливуде в День святого Валентина. Джейден преподнес Каре огромный букет красных роз, после чего поцеловал в губы и долго и крепко обнимал.

Известно, что Делевинь и Смит знакомы с 2017 года, а в 2020 году на экраны вышел фильм с их участием “Жизнь за год”. По сюжету, 17-летний парень узнает о смертельной болезни своей подруги, после чего решает уместить целую жизнь в год, который ей остался. Кара и Джейден сыграли главные роли, и из влюбленной пары в кино у них есть все шансы перевоплотиться во влюбленных в реальности.

Кара Делевинь

Джейден Смит Кадр из фильма “Жизнь за год”Напомним, ранее Делевинь приписывали романы с и актрисой Маргарет Куэлли, и с моделью Кайей Гербер. Но оказалось, что девушки – просто близкие подруги. Последним официальным романом Кары считаются отношения с актрисой Эшли Бенсон, известной по сериалу “Милые обманщицы”. Новость о том, что 28-летняя Кара и 31-летняя Эшли расстались после двух лет отношений, появилась в мае 2020 года. Об этом сообщил проверенный источник People, отметив, что девушки не вместе с апреля.

Кара Делевинь и Эшли БенсонЧто касается Смита, ранее Джейден спровоцировал слухи о романе с дочерью Лайонела Ричи Софией, а также с с моделью Сабриной Зада. Также в свое время Смит встречался с Одессой Адлон, дочкой голливудского продюсера Памелы Адлон и немецкого сценариста Феликса Адлона. Джейден и Одесса были вместе более двух лет, хотя периодически американские СМИ “разводили” влюбленных – однажды в прессу просочился слух, будто юный Смит нашел новую пассию на фестивале Coachella и весь вечер целовался с ней за кулисами. А два года назад, например, он ошарашил поклонников заявлением, что встречается с рэпером Tyler, the Creator.

Джейден Смит и Одесса Адлон