Новое улучшенное издание шутера Metro Exodus появится в марте этого года

16.02.2021, 11:04, Разное

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Разработчики игры анонсировали появление нового патча, в котором не будет никакого дополнительного контента, масштабные изменения коснутся только технической части игры. В частности, планируется улучшить трассировку лучей, добавить 4К-текстуры, добавить DLSS 2.0 и улучшенное отражение.

По словам авторов проекта, украинской компании 4А Games, решение о перезапуске игры появилось во время работы над некстген-версией шутера, игра претерпела много игровых изменений. С полным перечнем изменений можно ознакомиться на официальном сайте создателей.



Новая версия игры станет доступна владельцам персональных компьютеров с мощным железом и консолей нового поколения, поскольку видеокарта NVIDIA или AMD должна поддерживать трассировку лучей. С разрешением экрана в 4К и 60 FPS игра станет доступна только владельцам PS5 и Xbox Series X. Однако на слабых компьютеров можно по-прежнему играть в старую версию игры.

В первую очередь игра выйдет для пользователей ПК уже весной 2021 года, владельцы игровых консолей смогут получить к ней доступ немного позже, до конца этого года. Те пользователи, которые уже имеют оригинальную версию игры, будут иметь возможность бесплатно ее обновить на любой платформе.

Источник: www.igromania.ru