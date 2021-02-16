 

Новое улучшенное издание шутера Metro Exodus появится в марте этого года

16.02.2021, 11:04, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Разработчики игры анонсировали появление нового патча, в котором не будет никакого дополнительного контента, масштабные изменения коснутся только технической части игры. В частности, планируется улучшить трассировку лучей, добавить 4К-текстуры, добавить DLSS 2.0 и улучшенное отражение.
По словам авторов проекта, украинской компании 4А Games, решение о перезапуске игры появилось во время работы над некстген-версией шутера, игра претерпела много игровых изменений. С полным перечнем изменений можно ознакомиться на официальном сайте создателей.

Новая версия игры станет доступна владельцам персональных компьютеров с мощным железом и консолей нового поколения, поскольку видеокарта NVIDIA или AMD должна поддерживать трассировку лучей. С разрешением экрана в 4К и 60 FPS игра станет доступна только владельцам PS5 и Xbox Series X. Однако на слабых компьютеров можно по-прежнему играть в старую версию игры.

В первую очередь игра выйдет для пользователей ПК уже весной 2021 года, владельцы игровых консолей смогут получить к ней доступ немного позже, до конца этого года. Те пользователи, которые уже имеют оригинальную версию игры, будут иметь возможность бесплатно ее обновить на любой платформе.

Источник: www.igromania.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.07 / Мнение: Письмо: “Просто симпатичная женщина”

09.12 / Принц Эдвард и графиня Софи впервые вышли в свет после сообщений о его романе с реалити-звездой

09.09 / Группу подростков в Огайо убил Йети?

10.07 / Мнение: Время смерти

17.11 / Камера МКС запечатлела гигантский флот НЛО

06.09 / “Ой, что-то будет”: Анфиса Чехова взбудоражила поклонников пикантным фото

20.11 / Старшая дочь Григория Лепса Инга познакомила отца с женихом

01.09 / В Якутии ученые нашли древние туннели возрастом 540 млн лет

15.09 / Появление сайта полпреда президента России в Белорусском федеральном округе объяснили технической ошибкой

30.09 / Мнение: О сенсации из Украины – российской армии на Донбассе нет!

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска