Какао улучшает память у пожилых людей

16.02.2021, 11:04, Разное

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Ученые из Колумбийского и Нью-Йоркского университетов заявили, что пожилым людям для сохранения памяти необходимо употреблять какао. В этом напитке содержатся специальные соединения, поддерживающие на должном уровне работу головного мозга.

В исследовании, которое длилось 12 дней, приняли участие 211 здоровых людей возрастом 50-75 лет. В начале и конце научной работы испытуемые проходили различные когнитивные тесты для оценки памяти и мышления. Чтобы отследить изменения кровотока в головном мозге, делалось МРТ. Во время тестирований участников разделили на четыре группы, получавшие разные уровни добавки, в составе которых находились флавонолы какао. Лучшие результаты показали люди, которые употребляли наибольшее количество данного средства.

Ученые считают, что в будущем необходимо провести более детальные исследования, чтобы отследить, какую диету должны соблюдать пожилые люди для сохранения памяти. Также пока не известно, насколько значимыми станут улучшения.

К тому же в рамках научной работы не рассматривалась проблема деменции. В связи с этим эффект какао для людей со слабоумием пока не определен.

Источник: www.medikforum.ru