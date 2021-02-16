Ученые назвали первые признаки коронавируса во рту

16.02.2021, 11:04, Разное

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Ученые рассказали, по каким первоначальным признакам во рту можно распознать коронавирус. Важно обращать внимание на изменение языка и слизистой оболочки.

В основном во время коронавируса поднимается температура, человек начинает кашлять, теряет вкус или же обоняние. Первые признаки COVID-19 можно заметить и во рту. В последнее время выросло количество пациентов, которые жаловались на увеличенный размер языка, изменение его цвета на более бледный. На данном органе может появиться налет желтого или же белого цвета, который практически не поддается удалению.

Порядка 30% пациентов с COVID-19 зафиксировали у себя необычные симптомы в первые три дня развития заболевания. Многие вирусные инфекции могут провоцировать различные изменения в ротовой полости, в частности, появляются волдыри, отек языка, налет на зубах.

Источник: www.gq-magazin.de