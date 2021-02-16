85-летний Соломин госпитализирован с коронавирусом

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16.02.2021, 10:58, Новости дня
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85-летний советский и российский актер, художественный руководитель Государственного академического Малого театра России Юрий Соломин госпитализирован после заражения коронавирусом. Об этом 16 февраля в комментарии российскому агентству “Интерфакс” сообщила директор театра России Тамара Михайлова.

По ее словам, артист заболел несколько дней назад, а на момент госпитализации чувствовала себя хорошо.

Соломин родился в 1935 году в Чите. Актер прославился, сыграв роль Павла Кольцова в фильме “Адъютант его превосходительства” (1969). 

В марте 2014 года подписал коллективное письмо российских деятелей культуры в поддержку действий президента РФ Владимира Путина относительно Крыма и Украины. В 2018 году был членом инициативной группы, поддержавшей кандидатуру Путина на президентских выборах.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. 

По состоянию на 16 февраля в России коронавирус SARS-CoV-2 подтвердили почти у 4,04 млн человек, умерли 79,2 тыс. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение заболевания.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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