 

В “Слуге народа” заявили, что к вице-премьеру Урускому есть вопросы, но его отставку не рассматривают

16.02.2021, 10:58, Новости дня
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Вопрос отставки вице-премьер-министра, министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского пока не рассматривается. Об этом заявил нардеп парламентской фракции “Слуга народа”, глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, в комментарии “Укринформу”.

По его словам, у депутатов “Слуги народа” есть вопросы к Урускому, однако пока вопрос отставки не рассматривается.

“Я убежден, что мы должны совместно исправить ошибки, а уже потом решать кадровые вопросы”, – отметил Гетманцев.

Он добавил, что вопрос есть ко многим министрам, но не назвал их имена.

Депутат от “Слуги народа” Дмитрий Наталуха 2 февраля говорил о сборе подписей за отставку Уруского и добавил, что во фракции уже собрали более 40 подписей.

Уруский – доктор технических наук, ему 57 лет. В 1996–2000 годах он работал в аппарате Совета нацбезопасности и обороны Украины, в 2000–2003-м занимал должность первого замглавы Госкомиссии по делам оборонно-промышленного комплекса, позже работал в секретариате правительства, был первым замминистра промышленной политики, возглавлял Государственное космическое агентство Украины, работал в частном секторе. Рада назначила Уруского вице-премьером 16 июля 2020 года.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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