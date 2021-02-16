 

В России прекратил работу последний вуз, выпускающий официантов

16.02.2021, 10:51, Разное
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Решением министерства образования и науки прекращена работа Московской государственной академии обслуживающего персонала, последнего из действовавших в стране высших учебных заведений для официантов.

В ведомстве пояснили свою позицию невостребованностью специалистов данного направления в ближайшие годы. Министр высшего образования и науки Валерий Фальков отметил, что в ближайшее время профессия официантов может полностью исчезнуть с рынка труда.

«Россия и весь мир идут по пути цифровизации и автоматизации, а также сокращения издержек. Уже ряд ресторанов и ночных клубов отказались от официантов. Пандемия коронавируса показала, что особой необходимости в официантах нет, а если они и нужны, то необязательно с высшим образованием. А ребятам, получающим высшее образование по этой специальности, предлагаю перевестись, например, на менеджеров по продажам», – пояснил министр. 

В ближайшее время коллегия Минобразования продолжит оптимизацию системы высшего образования. В планах управленцев изучить вопрос целесообразности подготовки профессиональных продавцов, консультантов и мерчандайзеров. Все дипломы и научные звания по специальности «официант» аннулируются. 

Московская государственная академия обслуживающего персонала была основана в 2005 году и за это время выпустила из своих стен полторы тысячи профессиональных официантов.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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