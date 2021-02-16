 

Синоптики предупредили о морозе и метели в Москве и Подмосковье

16.02.2021, 10:42, Разное
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Ведущий специалист центра погоды “Фобос” Михаил Леус предупредил жителей Москвы и Московской области о надвигающейся метели и похолодании к вечеру вторника. В ближайшие сутки в столичном регионе выпадет до полсантиметра снега.

По словам Леуса, в первой половине дня в Москве и Подмосковье будет облачно с прояснениями, но уже во второй половине начнутся осадки. К вечеру подует юго-западный ветер, который может разогнаться до девяти метров в секунду, а атмосферное давление понизится до 747 миллиметров ртутного столба, сообщает RT.

Эксперт добавил, что в Москве воздух остынет до 12-14 градусов мороза, а в Московской области – до минус 11-16 градусов, передаёт телеканал “360”.



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