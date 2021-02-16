Мнение: ТГ Генерал СВР, что это, канал созданный для протестов или нечто иное

16.02.2021, 10:34, Разное

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Признаю, периодично просматривал Телеграмм канал “Генерал СВР”, особенно сразу же после его выхода.

Мы живем в эпоху, пожалуй, наиболее масштабной информационной войны в России за последние десятилетия. Практически каждый день выходят новые журналистские расследования, разоблачения, которые сталкивают лбами целые слои населения. Однако есть сомнения в правдивости сказанного на этом канале, что-то в нём настораживает и заставляет оценивать информацию предоставленную на суд читателя однобокой.

Канал якобы ведет бывший Генерал СВР (Службы Внешней Разведки), который принимал участие в огромном количестве спецопераций. Генерал владеет информацией, недоступной общественности, и охотно ею делится. Ресурс значительно популяризировал знаменитый политолог Валерий Соловей, который во многих своих выступлениях ссылался на материалы Telegram-канала.

Конечно же, первым вопросом, возникающим у любого ознакомившегося с каналом пользователя, является личность автора. Откуда столько правдоподобной информации получает данный ресурс? Автор хранит анонимность и не раскрывает своих личных данных. Более того, в постах часто упоминается возможность угроз жизни информаторов и знакомых «генерала». При этом, в публикациях прослеживаются некоторые ориентиры, способные деанонимизировать главу Telegram-канала. Например, в одном из постов Генерал СВР заявлял о том, что присутствовал при переговорах Путина и Саркози (бывшего президента Франции) в 2008 году. Поводом для переговоров стала война с Грузией. Прямые угрозы Владимира Владимировича в сторону Саакашвили (экс-президента Грузии) и самого главы Франции смакуются в этом материале.

Генерал СВР успел также побывать на YouTube каналах Фейгин Live и Эхо Москвы. На Фейгин Live генерал СВР, который представился Виктором Михайловичем, давал полноценное интервью и вещал с измененным голосом, то на Эхо Москвы автор Telegram-канала уже отвечал на вопросы Евгении Альбац без звуковых фильтров. В эфирах помимо уже привычной информации от закрытых источников, близких к президенту, были раскрыты некоторые личные данные «генерала». Например, то, что его ребенка пытались отравить ядом российские спецслужбы, что он сам находится в другой стране под надежной охраной, а также, что боятся бывшему разведчику нечего, так как все в правительстве итак его знают.

Всё было бы более-менее понятно с этим Телеграмм каналом, настройка читателя на патриотическую основу, борьбу с махровой коррупцией, воровством в властных структурах и её преступления против своего народа …, если бы не одно Но.

После приезда Навального в Россию, его задержание в аэропорту и последующая посадка с реальным уголовным срокам немного приоткрыли завесу над ореолом патриотизма этого канала.

– “”Дорогие подписчики и гости канала! Алексей Навальный призвал людей выступить с протестом против преступной власти, и его штабы готовят акцию на завтра, 23 января. Мы поддерживаем это обращение и предлагаем всем без исключения оппозиционным движениям объединиться и поддержать этот процесс.

-Дорогие подписчики и гости канала! Вчера во многих городах России прошли протестные акции, организованные сторонниками Алексея Навального и поддержавшими их другими оппозиционными движениями. Мы призывали и продолжаем призывать всех, кто понимает, что в стране правит режим во главе с преступниками, присоединиться к этим протестам.

– Мы призываем всех, вне зависимости от политических взглядов и предпочтений, принять участие в акциях протеста 31 января. Несправедливость по отношению к Навальному лишь триггер. Вы выходите за свою свободу, против беззакония и бесправия. Время пришло!””

Именно эти призывы, идти плечом к плечу в протестных акциях с сподвижниками Навального дают повод усомниться в чистоте помыслов авторов этого канала. То есть человек вышедший за СЕБЯ в любом случае будет создавать массовку протестам организованных людьми Навального.

Люди Навального и он сам официально ратуют за построение “Капитализма с человеческим” лицом, т.е. передачи власти им и тем кто стоит за их спинами в сегодняшней властной структуре. Но эти люди не обременены социальными помыслами, там нет лозунгов типа ЗЕМЛЮ КРЕСТЬЯНАМ-ФАБРИКИ РАБОЧИМ-МОРЕ МОРЯКАМ, они не исповедуют каких-либо идеологических догм, направленных на элементарную человеческую справедливость.

Они говорят что сегодняшний капитализм в России неправильный и его надо менять на другой капитализм, с надутыми губками и татуированными ресничками…

На Телеграмм канале никто не хочет отделить кислое от длинного, есть только один призыв, становимся все как один плечом к плечу и пошли громить власть. Хорошо, разгромили, что дальше, пшол вон назад в стойло, ты выполнил поставленную перед тобой задачу навальнятами и теперь будешь платить им.

Что-то здесь не так, нехорошо начало пахнуть, как-то избирательно и неправдоподобно.



Главными задачами канала администрация ресурса определила свержение власти в РФ и инициацию суда над действующим президентом России. «Генерал СВР» активно поддерживает действия Навального и последующие протесты. В публикациях присутствует агитация и призывы к действиям.

Пусть канал и обрел значительную популярность в мессенджере, но до сих пор так и не набрал ощутимую информационную мощь, сравнимую по масштабам с тем же ФБК. Информация, которая предоставляется «Генералом СВР» ничем не подтверждена. Данное медиа находится в некой «серой» зоне, окутанной теориями заговора. Но стоит и отметить то, что доказательства таких сведений получить и обнародовать практически невозможно.

Если абстрагироваться от обозначенных задач «Генерала СВР», то возникает резонный вопрос, кому и зачем этот Telegram-канал необходим. С одной стороны, канал активно пропагандирует походы на митинги и является антиправительственным ресурсом, с другой стороны своими расследованиями про надвигающийся транзит власти и болезнь Путина создают у подписчиков ожидание того, что все будет решено за них и протестных действий стоит избегать.Анализируя весь этот поток информации, стоит не забывать о критическом мышлении. Практически любой контент должен проходить нашу внутреннюю проверку на фейковость.

Живя в эпохе постправды, жизненно необходимо сохранять информационную гигиену. По сути, все теории заговора восполняют потребность человека докопаться до истины и объясняют порой сложные вещи простыми и будоражащими фактами. Но и достичь истину в последней инстанции невозможно. Учитывая все вышесказанное, нельзя не отметить захватывающий и неповторимый эффект, получаемый во время чтения Telegram-канала «Генерал СВР». Все равно, истина где-то посередине. В конечном итоге, каждый из нас решает сам, чему верить.

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