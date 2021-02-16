Юрия Соломина госпитализировали с коронавирусом

16.02.2021, 10:27, Новости дня

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Народный артист СССР, художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин находится в больнице, врачи поставили ему диагноз коронавирус, сообщила директор театра Тамара Михайлова.

«Да, к сожалению, Юрий Мефодьевич заболел и находится в больнице, но, слава Богу, болезнь проходит не в тяжелой форме», – передает РИА «Новости» Михайловой.

Напомним, в конце января сообщалось, что народная артистка России, актриса театра «Ромэн» Екатерина Жемчужная заболела коронавирусом, проходит лечение в больнице.