Врач назвал «гарантийный срок» позвоночника человека

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16.02.2021, 10:27, Новости дня
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Позвоночник, суставы, сухожилия и хрящи имеют определенный срок службы, однако его можно продлить, рассказал заслуженный врач России, мануальный терапевт Андрей Кабычкин.

Кабычкин рассказал, что обычно проблемы начинаются после 35 лет, хотя у кого-то они появляются значительно позже. Это обусловлено физиологическими процессами в организме: снижается кровообращение, нарушаются обменные процессы, накапливаются различные интоксикации, передает радио Sputnik.

«Гарантийный срок» наших сухожилий, хрящей, суставов и позвоночника – это 35-45 лет. У разных людей срок отличается. После этого «гарантийного периода» у людей начинаются проблемы с позвоночником и суставами. Это физиология у человека такая», – отметил врач.

Продлить этот срок можно, если правильно распределять нагрузку на позвоночник в течение дня.

Когда человек работает стоя, статическая нагрузка на позвоночник повышена, а когда сидит – снижена. Однако то, как человек сидит, тоже имеет значение, отметил Кабычкин.

«Пока вы сидите, статическая нагрузка не всегда оптимальная из-за неправильного положения за рабочим столом. Это означает, что у вас не всегда комфортное положение тела для нашего позвоночника, стоп, суставов и так далее», – предупредил врач.

Длительное статическое напряжение вызывает спазм мускулатуры, в связи с этим, если нет возможности принять комфортное для позвоночника положение, нужно хотя бы периодически менять позу, делать через каждые 40 минут работы небольшие перерывы и обязательно посвящать несколько минут производственной гимнастике или специальным упражнениям, порекомендовал Кабычкин.

Ранее врач предупредил об опасности «похрустеть пальцами».



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