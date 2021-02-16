 

Меган Маркл и принц Гарри дадут интервью Опре Уинфри: чем это может обернуться

16.02.2021, 10:22, Разное
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На днях стало известно, что Меган Маркл беременна во второй раз. И пока поклонники пары не могут нарадоваться этому факту, герцог и герцогиня Сассекские готовят для них еще один сюрприз – они станут героями большого телеинтервью Опре Уинфри. Как сообщает People, полуторачасовая беседа выйдет в эфир телеканала CBS 7 марта в прайм-тайм, и главной героиней станет Меган, затем к ней присоединится и Гарри.

Герцог и герцогиня СассекскиеОжидается, что в интервью Маркл расскажет о своей жизни в королевской семье, браке, материнстве, благотворительности. Вместе с Гарри они затронут темы “мегзита”, своего переезда в США и планах на будущее. Почему такими откровениями они решили поделиться именно с Уинфри, удивляться не приходится: она не только является соседкой пары в Санта-Барбаре, но и подругой Меган, присутствовавшей на их с Гарри свадьбе.

Опра УинфриНо такое стремление Меган и Гарри обрести успех в США может неблагоприятно сказаться на их статусе в Великобритании. Пусть они уже не являются членами королевской семьи после отречения и не могут представлять британскую корону, но у них еще остаются некоторые привилегии. Например, если верить западным инсайдерам, королева Елизавета II может попросить Меган и Гарри прекратить работу с рядом благотворительных организаций, а принц может лишиться всех почетных воинских званий, за которые в последнее время борется. Но официального комментария от Букингемского дворца по поводу интервью пока не поступало. 



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