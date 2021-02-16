 

Ученые предложили разделить людей на 16 типов по реакции на пандемию

16.02.2021, 10:12, Разное
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Ученые из Норвегии после проведения нового исследования предложили разделить людей во всем мире на 16 базовых типов, исходя из реакции на пандемию COVID-19. По их словам, число идентичности включает в себя все разновидности поведенческих проявлений на происходящую ситуацию.
В перечень попали «отрицатели», которые считают, что коронавирус не представляет никакой опасности, поэтому все дела ведутся так, будто эпидемии нет. Отдельная категория людей – «неуязвимые», считающие, что у них есть иммунитет к COVID-19. «Эксплуататоры» всеми силами пытаются использовать пандемию для получения власти и заработка финансовых средств. Новые способы противостояния болезни предлагают применять «инноваторы», разрабатывая улучшенную медтехнику.

Исследователи считают, что разделение людей на личности позволит в будущем получить более точную информацию в прогнозных моделях. Численность в обществе тех или иных групп поможет определить скорость распространения вируса.

По словам ученых, персональная реакция на опасность инфицирования коронавирусом будет отличаться в плюралистических обществах, поскольку присутствует иная зависимость от ценностей личности.

Источник: iz.ru



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