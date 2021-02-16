Почти половина заболевших коронавирусом страдает депрессией

16.02.2021, 10:12, Разное

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Ученые выяснили, что почти половина заболевших коронавирусом страдает депрессией. Исследование проводилось около месяца, в рамках него специалисты из Великобритании, США и Бангладеш перекрестно обследовали 1000 взрослых пациентов с положительным тестом на COVID-19.

Сообщается, что 48% респондентов пожаловались на симптомы депрессии. Их состояние оценивалось от умеренного до тяжелого. В основном на апатию жаловались пациенты с плохим состоянием здоровья или же низким уровнем доходов. 20% испытуемых рассказали об усталости и диарее. Четверть пациентов пытались заниматься самолечением, принимая лекарственные средства, продающиеся без рецепта.

По словам авторов научной работы, депрессия развивается у людей, наиболее уязвимых к коронавирусу. Во время пандемии выяснилось, что требуются специалисты, помогающие поправиться психическое здоровье пациентов, которое пошатнулось во всем мире.

Источник: www.medikforum.ru