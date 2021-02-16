«Разбила губу»: Кристина Асмус пострадала на съемках нового фильма

16.02.2021, 10:12, Разное

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Популярная российская актриса Кристина Асмус пожаловалась на тяжелые съемки. Находясь на площадке, знаменитость разбила губу.

Кристина Асмус после развода с Гариком Харламовым с головой окунулась в работу. У нее довольно плотный график, требующий, в том числе, постоянных переездов. В недавней публикации звезда сериала «Текст» рассказала, как ночью села в Санкт-Петербурге в поезд до Москвы. Прибыв в столицу, она сразу же поехала на съемочную площадку. Артистка только успела заехать в отель, чтобы принять душ и выпить кофе.

Сейчас Асмус работает на съемках фильма «Декабрь», где в ходе выполнения режиссерских задач разбила губу. Возвращаясь домой, актриса простояла два часа в пробках. По пути бывшая жена Гарика Харламова купила всяких гостинцев дочери Анастасии. Вечер она провела в компании ребенка и собак в своем загородном доме.

Асмус признается, что очень устает. Она мечтает выспаться и перестать вставать в пять часов утра. Свой пост актриса дополнила эффектным фото, на котором предстала в стильном бежевом плаще и черных ботильонах с открытым носком. Волосы, которые знаменитость на днях снова перекрасила в светлый цвет, были собраны в пучок, а образ дополнял яркий макияж. Подписчики посоветовали Асмус больше отдыхать, большинство их них положительно оценили опубликованное фото.