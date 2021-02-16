 

Renault вывел на тесты новый хетчбэк Sandero в РФ

16.02.2021, 10:10, Новости дня
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В Сети продемонстрировали шпионские снимки обновленного кроссовера Sandero.

Данный автомобиль будет продаваться на местном рынке в том же исполнении, что и для покупателей из Европы. Вместе с тем не обошлось без внешних и технических отличий. Модель выполнена на платформе CMF-B. Вместе с тем производитель пока не называет всех достоинств версии для российского рынка.

Эксперты пока не берутся прогнозировать те силовые агрегаты, которые будут применены в отношении кроссовера. Кроме того, модель получит комплектации с механической и автоматической коробкой передач. Стоимость и дата появления в свободной продаже пока не объявлена производителем до официальной презентации.



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