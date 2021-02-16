Адвокат рассказал о возможном обмене Уилана на российского программиста

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16.02.2021, 10:08, Новости дня
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Осужденного за шпионаж Пола Уилана могут обменять на российского программиста, рассказал адвокат американца Владимир Жеребенков, не уточняя имя россиянина.

«Спецслужбы ведут переговоры об отмене Пола Уилана, сейчас уже звучат другие фамилии, это не [летчик Константин] Ярошенко и [бизнесмен Виктор] Бут, а кто-то из программистов», – передает РИА «Новости» слова Жеребенкова.

Он пояснил, что американские спецслужбы могут начинать подобные переговоры, только если есть распоряжение от президента: «Полагаю, что какая-то команда была от [Джо] Байдена».

Позже адвокат осужденного заявил, что обмен Уилана может пройти в сентябре. В МИД снова отметили, что сообщения о таких переговорах не соответствуют действительности.

Представитель МИД Мария Захарова заявила, что Москва не обсуждает с США обмен американских граждан на россиян.

В российском МИДе сообщили, что РФ не получала от США какие-либо предложения об обмене осужденными.



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