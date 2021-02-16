Путин поздравил «Камаз» с 45-летием выпуска первого автомобиля

16.02.2021, 10:08, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Президент Владимир Путин поздравил трудовой коллектив, ветеранов и гендиректора «Камаза» Сергея Когогина с 45-летней годовщиной выпуска первого автомобиля, отметив, что эта марка считается одним из наиболее востребованных проектов в отечественном автомобилестроении.

«Сердечно поздравляю вас с 45-летней годовщиной выпуска первого автомобиля легендарной марки «Камаз». Строительство Камаза по праву считается одним из наиболее масштабных и востребованных проектов в отечественном автомобилестроении, важным вкладом в укрепление экономической, индустриальной мощи, обороноспособности государства», – передает РИА «Новости» слова президента России.

Путин отметил, что нынешнее поколение работников достойно продолжает традиции, заложенные предшественниками и, как и десятилетия назад, здесь работают преданные делу и родному заводу профессионалы, рождаются смелые идеи и инновационные подходы, внедряются прорывные и уникальные технологии, в том числе по будущему производству автомобилей-беспилотников. Кроме того, на предприятии уделяется внимание вопросам повышения квалификации и подготовки молодых кадров, а также решению насущных социальных проблем работников.

Он добавил, что сегодня «Камазы» – в числе признанных мировых лидеров большегрузного автомобилестроения, а продукция компании широко задействована в строительстве и ЖКХ, на промышленных и сельскохозяйственных предприятиях и составляет значительную часть автотранспортного парка Вооруженных сил РФ. Путин также сообщил о гордости знаменитой и непобедимой гоночной командой «КАМАЗ-мастер».

«Убежден, что вы и впредь будете добросовестно трудиться, ставить перед собой высокие, амбициозные цели и добиваться успеха, выпускать технику, отвечающую самым современным стандартам безопасности, надежности, экологичности, последовательно продвигать марку «Камаз» на глобальные рынки. Желаю вам новых достижений и всего наилучшего», «КАМАЗ-мастер» заключил президент.

Напомним, в январе экипаж российской команды «КАМАЗ-мастер» под управлением Дмитрия Сотникова стал победителем ралли-марафона «Дакар» в зачете грузовиков.