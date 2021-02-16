 

Школьница получила травмы после падения снега с крыши в Москве

16.02.2021, 10:08, Новости дня
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Прокуратура Москвы начала проверку после получения школьницей травм от упавшего с крыши снега, старшекласснице пришлось обратиться за помощью к медикам, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

В сообщении ведомства говорится, что накануне, 15 февраля, школьница «получила телесные повреждения в результате схода снега с крыши жилого дома», в результате «несовершеннолетняя обратилась за медицинской помощью», передает РИА «Новости».

Проверку проводит Измайловская межрайонная прокуратура.

Прокуроры должны выяснить обстоятельства и причины произошедшего, дать оценку исполнению ответственными лицами требований законодательства, регламентирующего содержание общедомового имущества многоквартирного дома, проведения работ по очистке кровель от снега и наледи, а также безопасности оказываемых услуг для жизни и здоровья населения.

Отмечается, что при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Ранее в Калужской области восьмилетняя девочка погибла под снежными завалами во время игры.



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