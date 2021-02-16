Интервью Гордона с Винником. Где и когда смотреть

16.02.2021, 10:04, Новости дня

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Сегодня вечером на YouTube-канале “В гостях у Гордона” выйдет интервью с украинским певцом Олегом Винником.

Как сообщил журналист Дмитрий Гордон изданию “ГОРДОН”, беседа продолжалась более двух часов. Трансляция программы начнется в 18.00.

В интервью Винник рассказал, почему он скрывает от поклонников свою личную жизнь, как заработал первые деньги, является ли богатым человеком, намерен ли идти в политику, о драках и выбитых зубах, работе музыкантом на свадьбах, нищете, переезде в Германию, ужине с канцлером Ангелой Меркель, решении вернуться в Украину и секрете своего успеха.

“В день смерти матери я вышел на сцену… Было так. Мы ехали на концерт в Тернополь. Я спал. Сзади диван – я спал. А Саня, продюсер, сидит, и ему пишут, ссылки бросают: ТСН, [другие издания] уже напечатали, что мамы нет. Сын едет на концерт, спит в бусике… Понятно, что с секунды на секунду я могу проснуться, открыть мобилку и прочитать. Остановились на заправке – Саня мне все изложил. Я на траву сел и сказал: “Едем дальше”. Я вышел на сцену в Тернополе и первым делом рассказал. Но меня осудили, естественно, и не по-детски… Но люди купили билеты на стадион. Хоть кто-то понимает, что такое продать в Тернополе стадион артиста? Не бенда, не футбола, а одного человека. А там далеко не все из Тернополя, а едут из районных центров. Конечно [это был особенный концерт]. Насколько было исторически больно… Сразу же после концерта мы поехали назад 440 километров. В 11 утра я приехал, похоронили маму и сразу поехали на концерт следующий”, – рассказал артист.

Винник родился в 1973 году в селе Вербовка Каменского района Черкасской области. Учился в Каневском училище культуры и искусств (специальность – руководитель самодеятельного народного хора). Во время учебы в училище в рамках программы культурного обмена проходил стажировку в Германии.

После училища, в 1994–1996 годах, работал в Черкасской областной филармонии, был солистом Черкасского заслуженного украинского народного хора. Параллельно интенсивно изучал немецкий язык. В 1996 году переехал в Германию. Вначале работал гувернером, но в это же время активно занимался музыкой. Два года учился в Гамбурге под руководством преподавателя вокала Джона Лемана.

В конце 1990-х получил предложение от Театра Люнебурга, где исполнял партии в опере “Тоска” Джакомо Пуччини и оперетте “Паганини” Франца Легара. Впервые принял участие в мюзикле в 1999 году – исполнил роль Люченцио в мюзикле Kiss me, Kate. В составе труппы турне-театра с этим мюзиклом Винник в течение двух сезонов гастролировал по странам Западной Европы.

В течение 2001–2008 годов артист выступал на сценах театров Берлина, Гамбурга, Штутгарта. Известность Виннику принесла роль Жана Вальжана в мюзикле Les Misérables по мотивам романа Виктора Гюго “Отверженные”. Еще одной заметной ролью артиста стала роль Черного принца в мюзикле Elizabeth. Во время работы в Европе Винник использовал сценическое имя Olegg.

В 2009 году решил заниматься сольной карьерой. Вначале писал песни в Германии, а в 2011 году принял решение вернуться в Украину. В том же году дал первый концерт в Украине – в Николаеве. За время творческой карьеры выпустил шесть альбомов, последний – “Як жити без тебе” – в 2018 году. Среди самых известных песен Винника – “Нино”, “Вовчиця”, “Ты в курсе”, “Здравствуй, невеста”.

Винник был членом жюри шоу “X-фактор” на канале СТБ, сейчас входит в состав жюри шоу “Голос країни” на “1+1”.

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