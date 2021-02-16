Родившая пятерню одесситка, которую бросил муж, рассказала как выживает во время карантина
16.02.2021, 10:04,
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38-летняя одесситка Оксана Кобелецкая, которая 4,5 года назад родила сразу пятерых детей, в интервью программе “Сніданок з “1+1” на “1+1” 15 февраля рассказала, как смогла пережить уход мужа и каким образом карантин отразился на ее семье.
Женщина воспитывает детей без мужа – он бросил семью через год после рождения детей.
– 15 или 12 января 2017 года, он тогда собрал вещи… Я поехала с [сыном] Денисом к хирургу. Возвращаемся, а уже ни его, ни вещей. С тех пор он их и не видел, – рассказала Оксана.
Отец с детьми не общается и семье не помогает. По словам Кобелецкой, сложнее всего объяснить детям, где их папа.
– Дети спрашивают, когда же он приедет? Ну почему же он не приезжает. Как им объяснить, что он живет в том же городе, а даже на звонки не отвечает, – призналась она.
Женщине помогает ее мама Ольга. Она взяла на себя кормление, мытье, приготовление, уборку.
С началом карантина семья прекратила посещение развивающих занятий.
– Страшнее всего было, когда я понимала, что накануне мы ходили на всякие ЛФК, мануальную терапию, у них было очень хорошее улучшение моторики, зрения, мы занимались, был классный сад, где они учились. У них были очень хорошие успехи в развитии, – поделилась Кобелецкая.
Она также отметила, чо больше всего боялась за свою маму.
– Когда я на секунду представляла, что кто-то заразится. Не дай Бог что-то случится с мамой, плюс дети, плюс я остаюсь единственным взрослым работоспособным человеком, больше полагаться нет на кого, – рассказала она.
Самыми сложными периодами женщина называет те, когда дети болеют.
– Старшая принесла ветрянку… Через 2 недели проявились симптомы у всех по очереди, две недели пока они поправятся, – рассказала она.
Сейчас Кобелецкая ведет свой микроблог в Instagram. К ней за поддержкой обращаются женщины, которые тоже остались одни с детьми
Оксана Кобелецкая родила одновременно пять малышей 25 июня 2016 года.
Пятерня была диагностирована еще при первом ультразвуковом исследовании в восемь недель беременности. Пациентка все время находилась под постоянным наблюдением
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