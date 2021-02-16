 

В России составили список продуктов для укрепления иммунитета в пандемию

16.02.2021, 9:18, Разное
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В РФ врачи составили список продуктов, которые помогут укрепить иммунитет во время пандемии COVID-19. Они рассказали, какая еда поспособствует более быстрому восстановлению после перенесенной инфекции.
В список попала печень трески, которая содержит большое количество Омега-3 и витамина D. Этот продукт имеет в составе много рыбьего жира, позитивно влияющего на сердце, сосуды и суставы.

Врачи посоветовали включить в рацион овсяную кашу и чеснок. В данных продуктах содержится достаточное количество цинка, препятствующего воспалительным процессам.

Важно не забывать употреблять помидоры и цитрусовые, богатые витамином С. Данный элемент помогает удалять старые клетки и воспроизводить новые.

В качестве профилактических целей необходимо соблюдать все санитарные нормы и правила: носить маски, придерживаться социальной дистанции, выполнять все гигиенические мероприятия.

Источник: progorod76.ru



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