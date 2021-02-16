Минобороны подало иск на 774 млн рублей к производителю ракет-носителей «Союз»

16.02.2021, 9:14, Новости дня

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Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск Vинистерства обороны, требующего взыскать более 774 млн рублей с самарского АО «Ракетно-космический центр «Прогресс», которое производит ракеты-носители «Союз», следует из информации в картотеке арбитражных дел.

Иск поступил в суд 15 февраля, к производству он пока не принят, основания исковых требований в карточке дела на данный момент не указаны, передает РИА «Новости».

РКЦ «Прогресс» является производителем ракет-носителей «Союз», разработчиком спутников, в том числе «Ресурс-П».

В декабре иск к РКЦ «Прогресс» на сумму более 4,7 млрд рублей подала госкорпорации «Роскосмос». В корпорации пояснили, что согласно требованиям законодательства РФ она обязана применять санкции за ненадлежащее исполнение исполнителями обязательств по контрактам, при этом детали не уточнили.