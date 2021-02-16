Экс-депутат Рады устроил поножовщину в кафе из-за русского языка

16.02.2021, 9:14, Новости дня

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Бывший депутат от украинской партии «Свобода» Олег Гелевей напал с ножом на посетителя кафе в Киеве из-за споров о русском языке.

По данным источников в МВД, инцидент произошел 14 февраля. Бывший депутат и его ранее судимый знакомый выпивали в кафе. Они вступили в перепалку с официанткой, обслуживающей людей на русском языке, передает «Страна.ua».

За работницу заведения заступился один из посетителей, в результате между мужчинами завязалась драка. Гелевей и его спутник, вооруженный ножом, нанесли посетителю кафе резаные раны. Потерпевшему вызвали скорую помощь.

Отмечается, что полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве. Бывшего депутата допросили и отпустили, его знакомого задержали.

Ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявлял, что языковая дискриминация на Украине провоцирует дополнительное напряжение в обществе и способствует развитию сепаратизма.

С 16 января на Украине начали действовать положения языкового закона, которые вводят новые ограничения и штрафы за использование русского языка и языков национальных меньшинств в сфере услуг. В случае повторного выявления нарушения языкового законодательства владельцев бизнеса будут штрафовать, сумма взысканий составит от 5 тыс. 100 до 6 тыс. 800 гривен (180-242 доллара). Официальный представитель МИД Мария Захарова отмечала, что украинские власти пытаются искусственно вызвать неприятие русского языка в стране и уничтожить уникальное мультикультурное пространство.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, сможет ли новый закон заставить население страны перейти на украинский язык.