 

Директор ФИПИ изъяла из программы ЕГЭ по физике и профильной математике задачи с фонариками

16.02.2021, 9:11, Разное
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На заседании, посвященном новому порядку проведения ЕГЭ в 2021 году, директор ФИПИ Оксана Решетникова заявила, что из программы экзамена по профильной математике и физике уберут задачи, связанные с работой осветительных приборов. 

Ранее подобные задачи звучали так: «На рисунке представлен график зависимости напряжения в цепи от работы фонарика…» и находились в первой части экзамена по математике. У выпускников они считались самыми лёгкими заданиями. По физике задачи про цепи в осветительных приборах требовали решения. 

«Такие задачи стали чересчур лёгкими и не показывают уровень знаний ученика. Чего там считать-то в фонарике? Напряжение каждый семиклассник устно найдёт, а по графику значение найдёт любой детсадовец. Помимо этого, конечно, убираем из-за соображений безопасности: сдающий захочет что-нибудь похожее собрать, не дай бог током ударит. Не стоит рисковать», – пояснила Решетникова. 

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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