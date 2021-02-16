Директор ФИПИ изъяла из программы ЕГЭ по физике и профильной математике задачи с фонариками

16.02.2021, 9:11, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

На заседании, посвященном новому порядку проведения ЕГЭ в 2021 году, директор ФИПИ Оксана Решетникова заявила, что из программы экзамена по профильной математике и физике уберут задачи, связанные с работой осветительных приборов.

Ранее подобные задачи звучали так: «На рисунке представлен график зависимости напряжения в цепи от работы фонарика…» и находились в первой части экзамена по математике. У выпускников они считались самыми лёгкими заданиями. По физике задачи про цепи в осветительных приборах требовали решения.

«Такие задачи стали чересчур лёгкими и не показывают уровень знаний ученика. Чего там считать-то в фонарике? Напряжение каждый семиклассник устно найдёт, а по графику значение найдёт любой детсадовец. Помимо этого, конечно, убираем из-за соображений безопасности: сдающий захочет что-нибудь похожее собрать, не дай бог током ударит. Не стоит рисковать», – пояснила Решетникова.

—