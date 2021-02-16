Юрий Шатунов: «Навальный давно никому не интересен»

16.02.2021, 9:11, Разное

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Экс-солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов раскритиковал блогера Алексея Навального и его сторонников за отсутствие оригинальных идей и бесконечное повторение однообразных действий на протяжении многих лет.

По мнению певца, оппозиция, которая за 10 лет не придумала ничего нового, заслуживает лишь забвения.

– Жулики-воры, жулики-воры, беззащитные мы. И так в каждом их видео. Они чуть ли не каждый день выходят, но во всех одна и та же абракадабра из слов «коррупция», «репрессии», «тирания», «беззаконие» и «уточки». Можно просто переставить в случайном порядке слова из предыдущего ролика и получить следующий, – посетовал певец.

Рассуждая о роли оппозиции в политической жизни страны, Юрий Шатунов отметил, что все речи Навального или любого его сторонника похожи как капли воды. Подобное однообразие, по мнению артиста, раздражает людей не меньше, чем бесконечно повторяющиеся на протяжении нескольких минут 4 строчки, выдаваемые за песню.

– Нельзя много лет крутить одну и ту же шарманку и ждать, что люди будут ей радоваться как в первый раз. Нужно проявлять креативность. Представьте, если бы какой-нибудь певец, скажем, 30 лет пел одну и ту же песню под одну и ту же фонограмму. Разве бы это кому-нибудь было интересно? Да про него все бы быстро позабыли. Навального ждёт та же участь, если он не придумает ничего кроме бессмысленных протестов, – сказал Юрий Шатунов.

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