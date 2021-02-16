Во Львовской области уволили руководителя больницы, в которой пациенты на ИВЛ умерли из-за отключения электричества

16.02.2021, 9:10, Новости дня

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В Жолкве Львовской области уволили директора центральной районной больницы Игоря Шевцива, в его больнице из-за обесточивания скончались два пациента, подключенные к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Распоряжение об увольнении опубликовал 15 февраля в Facebook мэр Жолквы Олег Вольский.

“С 15 февраля 2021 года уволен Шевцив Игорь Евгеньевич с должности директора… Следующий этап – проведение открытого конкурса для определения нового руководителя учреждения”, – написал он.

Контракт с Шевцивым расторгли досрочно, указано в документе, датированном 9 февраля.

https://www.facebook.com/o.volskyi/posts/2957125107903310

Шевцив рассказал Zaxіd.net, что решение об увольнении было общим с мэром, и глава больницы написал заявление. Он планирует остаться в медучреждении.

27 ноября 2020 года в Жолковской больнице умерли двое пациентов, которые были подключены к аппаратам ИВЛ. Это случилось после того, как в больнице на час пропал свет. Полиция открыла уголовное производство.

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко назвал инцидент в больнице Жолквы недопустимым и пообещал, что сделают “кадровые выводы”, в частности на уровне райгосадминистрации.

1 декабря во Львовской облгосадминистрации сообщили, что комиссия, которая изучала инцидент, пришла к выводу, что в момент отключения электропитания администрация “не предприняла никаких действий, чтобы подключить хирургический корпус, где находится реанимация, к резервному питанию.

Впоследствии больница была переподчинена городу.

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