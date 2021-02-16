 

“Маленькая трещинка в стене” – на Украине призвали Запад к совместной атаке на Россию

16.02.2021, 8:54, Разное
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Председатель правления украинской Гражданской сети “ОПОРА” Ольга Айвазовская, которая принимала участие в переговорах по Донбассу, увидела якобы готовящийся в России транзит власти.

Политик предложила Киеву воспользоваться ситуаций, чтобы нанести удар по Москве.

Айвазовская отметила, что политики и аналитики Незалежной должны пристально следить за происходящими в Росси процессами и не упустить момент, когда в “несокрушимой” стене появится маленькая трещина. Тогда Украине нужно будет заручиться поддержкой Запада и вернуть контроль над Кымом и Донбассом. Женщина считает, что у Киева есть на это право, поскольку он находится в позиции жертвы.

Ольга Айвазовская рекомендовала Верховной Раде Украины разработать подробный план действий по возвращению утраченных территорий в состав государства, посоветовав депутатам использовать опыт Хорватии. Политик отметила, что соответствующий документ уже существует, но пока не зарегистрирован на сайте парламента.

По словам Айвазовской, всё это нужно, чтобы в судьбоносный час украинцы не были “слепыми котятами”. Поэтому для реинтеграции необходим не только план, но и конкретные законы, институты и правовые акты, чтобы их можно было сразу же задействовать при “нападении”.



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