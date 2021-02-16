Белым американцам откачают вакцину в пользу чернокожих и азиатов

16.02.2021, 8:51, Разное

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Комиссия при министерстве здравоохранения США обнаружила злоупотребления при проведении первого этапа вакцинации. Эксперты при участии правозащитной организации BLM пришли к выводу, что дозы препарата, предназначенных для чернокожих и национальных меньшинств, получило более 50 тысяч белых американцев.

«Администрация Трампа напоследок смогла оставить нам авгиевы конюшни. Вместо положенных по всем нормам прививок для афроамериканцев они были сделаны белым угнетателям. Сейчас мы должны исправить эту вопиющую несправедливость, привлечь к ответственности виновных и привить всех представителей угнетённых народов», – заявила министр-трансгендер Рейчел Левайн.

Министерство здравоохранения обратилось к полиции для идентификации всех белых американцев, которым была поставлена прививка. Их принудительно доставят в медицинские учреждения для откачки вакцины и последующей вакцинации их чёрных и цветных соотечественников.

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