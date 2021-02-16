Листогибочное оборудование: основные виды и преимущества применения
 

Листогибочное оборудование: основные виды и преимущества применения

16.02.2021, 8:50, Детали
Теги: , ,

Для обработки листового материала из металлических сплавов предназначаются различные инструменты. Гибка стальных заготовок осуществляется под определенным углом с помощью специальных станков, оснащенных ручным или автоматическим управлением. Стоимость холоднокатанных металлических листов достаточно высокая. Поэтому главная задача производителей – существенно сократить производственные отходы. Наиболее эффективным считается оборудование, которое поставляется из европейских стран. Оно отличается длительностью эксплуатации, надежностью, безопасностью и максимальной точностью выполнения поставленных задач.

Виды и критерии выбора листогибочных станков

Производственным компаниям, которые специализируются на обработке металлического материала, предлагаются различные модели станков:

  • оборудование с ручным управлением;
  • гидравлические установки;
  • электромеханическая и электромагнитная аппаратура;
  • пневматические конструкции.

Ручные станки предназначены для изготовления небольших по размеру изделий. Они идеально подходят для обработки тонких металлических листов. Гидравлические и электрических установки – это лучший выбор для производственных предприятий, занимающихся выпуском больших партий продукции. Современный листогиб с чпу, который можно приобрести в компании ЛМТ РУС, позволяет выполнять все необходимые операции с максимальной точностью. Размеры будущей металлической заготовки определяются с помощью специальной компьютерной программы.

При выборе установок с числовым управлением используются различные критерии. Потребителям рекомендуется обращать внимание на конструкционные особенности станков, их габаритные размеры, вес, мощностные показатели двигателя. Оборудование гарантирует отсутствие дефектов на поверхности изготавливаемой продукции. Компания-поставщик предоставляет потенциальным покупателям только проверенное и надежное оборудование, рассчитанное на длительную службу.

Особенности работы листогибочных станков

В производственной сфере используются листорибочные прессы, поворотные установки, ротационное оборудование. Наиболее популярными по праву считаются приспособления, осуществляющие обработку металлических заготовок при сильном давлении. Наиболее удобные – установки с поворотными механизмами. Они позволяют работать с листами, толщина которых составляет до 1,5 мм. Поворотные станки рассчитаны на гибку стального сплава и всех видов цветных металлов без предварительной термической обработки.

По материалам сайта https://www.lmtrus.ru/



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.02 / В Учебном центре ПАО «ОДК-Сатурн» стартовали занятия в «Школе мастера- 2021»

12.02 / Туризм раскрутим тягой

12.02 / «Губит людей не пиво» – в Рыбинске готовятся водить экскурсии по заводу Дурдина

11.02 / «Роза Хутор» и «Шерегеш» уступили лидерство курорту в Нижнем Новгороде

11.02 / ОДК создаст цифровой двойник морского двигателя нового поколения

11.02 / Количество вакансий в Ярославской области выросло на 25 процентов

09.02 / В Ярославской области предприниматели в 7 раз чаще стали использовать big data

09.02 / В музее фортепиано создают виртуальный концертный зал

08.02 / Политика – вот место для интриг

04.02 / Технология гибридной аддитивной штамповки ПАО «ОДК-Сатурн» признана одной из лучших научно-исследовательских работ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска