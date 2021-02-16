Листогибочное оборудование: основные виды и преимущества применения

16.02.2021, 8:50, Детали

Теги: Бизнес, Промышленность, Технологии

Для обработки листового материала из металлических сплавов предназначаются различные инструменты. Гибка стальных заготовок осуществляется под определенным углом с помощью специальных станков, оснащенных ручным или автоматическим управлением. Стоимость холоднокатанных металлических листов достаточно высокая. Поэтому главная задача производителей – существенно сократить производственные отходы. Наиболее эффективным считается оборудование, которое поставляется из европейских стран. Оно отличается длительностью эксплуатации, надежностью, безопасностью и максимальной точностью выполнения поставленных задач.

Виды и критерии выбора листогибочных станков

Производственным компаниям, которые специализируются на обработке металлического материала, предлагаются различные модели станков:

оборудование с ручным управлением;

гидравлические установки;

электромеханическая и электромагнитная аппаратура;

пневматические конструкции.

Ручные станки предназначены для изготовления небольших по размеру изделий. Они идеально подходят для обработки тонких металлических листов. Гидравлические и электрических установки – это лучший выбор для производственных предприятий, занимающихся выпуском больших партий продукции. Современный листогиб с чпу , который можно приобрести в компании ЛМТ РУС, позволяет выполнять все необходимые операции с максимальной точностью. Размеры будущей металлической заготовки определяются с помощью специальной компьютерной программы.

При выборе установок с числовым управлением используются различные критерии. Потребителям рекомендуется обращать внимание на конструкционные особенности станков, их габаритные размеры, вес, мощностные показатели двигателя. Оборудование гарантирует отсутствие дефектов на поверхности изготавливаемой продукции. Компания-поставщик предоставляет потенциальным покупателям только проверенное и надежное оборудование, рассчитанное на длительную службу.

Особенности работы листогибочных станков

В производственной сфере используются листорибочные прессы, поворотные установки, ротационное оборудование. Наиболее популярными по праву считаются приспособления, осуществляющие обработку металлических заготовок при сильном давлении. Наиболее удобные – установки с поворотными механизмами. Они позволяют работать с листами, толщина которых составляет до 1,5 мм. Поворотные станки рассчитаны на гибку стального сплава и всех видов цветных металлов без предварительной термической обработки.

По материалам сайта https://www.lmtrus.ru/