Как выбрать кровать-трансформер
16.02.2021, 8:43, Рекомендуем
Теги: Интернет, Ремонт
Многие покупатели, владеющие малогабаритными квартирами, вынуждены выбирать между функциональностью и внешним видом мебели. Кровать-трансформер одновременно решает обе эти проблемы. При современном дизайне она отличается практичностью и экономит до 80% площади помещения.
На сайте магазина «Кухни Беларуси» kuhnibelarusi.ru/catalog/mebel/mebel-dlya-spalni/krovati-dlya-spalni/ много разных моделей трансформеров, поэтому сделать покупку сможет даже привередливый покупатель. А как выбрать этот предмет мебели, читайте дальше.
Кровать-трансформер: понятие, характеристики
Под такой мебелью подразумевается кровать, которую за счет подъемных механизмов можно полностью спрятать в специальный короб в стене или же сложить в другой предмет мебели (шкаф, диван, стол).
Характеристики конструкции:
- наличие подъемного механизма, за счет которого спальное место складывается и раскладывается;
- одновременно может быть шкафом, кроватью, диваном и т.д.;
- складывается поперек или в длину;
- может иметь одно или два спальных места.
В чем польза для покупателя?
У кровати-трансформера много преимуществ, что делает такую модель популярной на мебельном рынке:
- экономия пространства – некоторые варианты можно полностью спрятать в короб, встроенный в стену, а при необходимости разложить;
- надежные подъемные механизмы исключают риск случайного складывания/раскладывания, поэтому такая мебель безопасна для установки в детской комнате;
- простой принцип использования;
- многофункциональность – может быть одновременно шкафом, диваном и т.д.;
- универсальный дизайн – такая конструкция хорошо вписывается в разные стили интерьера;
- многообразие цветов и материалов.
Как выбрать кровать трансформер?
Приобретая кровать-трансформер, не все знают, на что обратить внимание и какой вариант выбрать. Важные параметры, которые стоит учесть:
- Вид конструкции – это может быть откидной шкаф-кровать, мебель, трансформируемая в диван, встраиваемая в стену (без дополнительного функционала) и т.д. Здесь нужно учесть свои вкусы, цель покупки и бюджет.
- Размер – высота, ширина и глубина. Также нужно сделать замеры спального места в открытом виде. Эти параметры должны соответствовать площади комнаты.
- Количество спальных мест – может быть односпальная или двуспальная кровать.
- Раскладной механизм – перед покупкой нужно проверить его работу. Спальное место должно легко и без усилий трансформироваться в другую мебель.
- Внешний вид – производители предлагают разные варианты исполнения, как по дизайну, так и по материалам.
- Комплектация – нужно предварительно уточнить, что входит в стоимость кровати. Например, при наличии дополнительных шкафов-пеналов покупатель их оплачивает отдельно.
Кровать-трансформер – это удачное решение для небольших комнат и квартир-студий. Такую мебель на ночь можно превратить в спальню, а в дневное время полностью спрятать в стену или трансформировать в диван, не загромождая и без того ограниченную площадь помещения.
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