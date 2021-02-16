Как выбрать кровать-трансформер

16.02.2021, 8:43, Рекомендуем

Теги: Интернет, Ремонт

Многие покупатели, владеющие малогабаритными квартирами, вынуждены выбирать между функциональностью и внешним видом мебели. Кровать-трансформер одновременно решает обе эти проблемы. При современном дизайне она отличается практичностью и экономит до 80% площади помещения.

На сайте магазина «Кухни Беларуси» kuhnibelarusi.ru/catalog/mebel/mebel-dlya-spalni/krovati-dlya-spalni/ много разных моделей трансформеров, поэтому сделать покупку сможет даже привередливый покупатель. А как выбрать этот предмет мебели, читайте дальше.

Кровать-трансформер: понятие, характеристики

Под такой мебелью подразумевается кровать, которую за счет подъемных механизмов можно полностью спрятать в специальный короб в стене или же сложить в другой предмет мебели (шкаф, диван, стол).

Характеристики конструкции:

наличие подъемного механизма, за счет которого спальное место складывается и раскладывается;

одновременно может быть шкафом, кроватью, диваном и т.д.;

складывается поперек или в длину;

может иметь одно или два спальных места.

В чем польза для покупателя?

У кровати-трансформера много преимуществ, что делает такую модель популярной на мебельном рынке:

экономия пространства – некоторые варианты можно полностью спрятать в короб, встроенный в стену, а при необходимости разложить;

надежные подъемные механизмы исключают риск случайного складывания/раскладывания, поэтому такая мебель безопасна для установки в детской комнате;

простой принцип использования;

многофункциональность – может быть одновременно шкафом, диваном и т.д.;

универсальный дизайн – такая конструкция хорошо вписывается в разные стили интерьера;

многообразие цветов и материалов.

Как выбрать кровать трансформер?

Приобретая кровать-трансформер, не все знают, на что обратить внимание и какой вариант выбрать. Важные параметры, которые стоит учесть:

Вид конструкции – это может быть откидной шкаф-кровать, мебель, трансформируемая в диван, встраиваемая в стену (без дополнительного функционала) и т.д. Здесь нужно учесть свои вкусы, цель покупки и бюджет. Размер – высота, ширина и глубина. Также нужно сделать замеры спального места в открытом виде. Эти параметры должны соответствовать площади комнаты. Количество спальных мест – может быть односпальная или двуспальная кровать. Раскладной механизм – перед покупкой нужно проверить его работу. Спальное место должно легко и без усилий трансформироваться в другую мебель. Внешний вид – производители предлагают разные варианты исполнения, как по дизайну, так и по материалам. Комплектация – нужно предварительно уточнить, что входит в стоимость кровати. Например, при наличии дополнительных шкафов-пеналов покупатель их оплачивает отдельно.

Кровать-трансформер – это удачное решение для небольших комнат и квартир-студий. Такую мебель на ночь можно превратить в спальню, а в дневное время полностью спрятать в стену или трансформировать в диван, не загромождая и без того ограниченную площадь помещения.