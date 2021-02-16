 

Компания «Нефтетанк» рассказала о работе над ликвидацией последствий ЧС под Норильском в мае прошлого года

16.02.2021, 8:24, Разное
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Администрация Норильска и МЧС поблагодарили «Нефтетанк» за помощь в ликвидации последствий разлива дизельного топлива на ТЭЦ-3 в мае 2020-го года.
Напомним, ЧС произошла из-за проседания опор под одним из резервуаров. В итоге в акваторию реки Амбарная вылилось 21 тысяча тонн дизеля. Площадь загрязнения составила 180 тысяч квадратных метров. Компания «Нефтетанк» была одним из ключевых участников ликвидации чрезвычайной ситуации федерального масштаба в Красноярском крае, выступив ключевым поставщиком емкостей для сбора ГСМ (нефтетанков). Почти сто нефтетанков объемом 250 кубометров были оперативно доставлены для работы вдоль русла реки Амбарная. Компания также взяла на себя строительство полевого склада для размещения собранного топлива и укладку особо прочной ветки трубопровода для перекачки водно-топливной смеси. К 16 июня объединенная спасательная команда специалистов «Нефтетанка», «Норильского никеля», «Газпром нефть», МЧС России, Морской спасательной службы и других вывезла порядка 70% загрязненного грунта и собрала около 90% разлитого топлива. Предстоит еще восстановление флоры и фауны, однако непосредственная угроза экологии уже снята.

Как проходила ликвидация последствий ЧС на ТЭЦ-3, смотрите по ссылке: https://youtu.be/RYt76f8t3dA



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