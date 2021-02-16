 

Бренд Peugeot готов продавать пикапы Landtrek

16.02.2021, 8:22, Новости дня
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Модернизированный пикап Peugeot Landtrek в скором времени появится в свободной продаже у дилеров.

Вместе с тем глобальная презентация состоялась в минувшем году, тогда как изначально производитель оснастит автомобилем рынки Африки и Ближнего Востока. Покупателям будет предложен широкий выбор комплектаций, включая модификации с 1-2-местными кабинами. В салоне предусмотрели те же опции, что и в новом седане Peugeot 508.

Из технических параметров о пикапе на данный момент известно, что в базовой версии установлен 1,9-литровый дизельный двигатель, мощность которого составляет 150 л.с. Также покупатели смогут приобрести модель с 210-сильным бензиновым агрегатом. Все версии предусматривают только задний привод.



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