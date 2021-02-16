Новый штамм коронавируса обнаружен в десяти странах

16.02.2021, 8:20, Новости дня

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Британские ученые обнаружили еще одну разновидность коронавируса. Новый штамм, получивший название B1525, уже выявлен на территории 10 стран – Дании, Нигерии, США, Франции, Гане, Австралии, Канаде, Иордании и Испании.

Новый вариант вируса обладает «потенциально тревожным набором мутаций». В частности, исследователей беспокоит мутация Е484К в шиповидном белке, которая также присутствует в «бразильском» и «южноафриканском» вариантах. По мнению специалистов, это делает вирус более устойчивым к антителам, передает РИА «Новости» со ссылкой на Guardian.

При этом пока исследователи из Эдинбургского университета не могут сказать, является данный штамм более заразным. Нет данных и по летальности.

В Великобритании выявлено не менее 32 случаев заражения данным вариантом вируса, в Дании – 35, в Нигерии – 12. В США и Франции – семь и пять соответственно, менее пяти случаев зафиксированы в Гане, Австралии, Канаде, Иордании и Испании.

Ранее специалисты Консультативной группы по новым и возникающим респираторным вирусам сделали выводы, что британский штамм коронавируса чаще вызывает тяжелое заболевание и смерть, чем другие штаммы патогена.

Напомним, в декабре консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. При этом министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок признал, что ситуация с новым вариантом коронавируса вышла из-под контроля властей.

На фоне выявленного штамма РФ временно приостановила авиасообщение с Великобританией из-за выявленного там нового штамма коронавируса. Позже РФ продлила приостановку авиасообщения с Британией до 16 февраля.