Рособрнадзор назвал условие трансформации ЕГЭ

16.02.2021, 8:20, Новости дня

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Трансформация единого государственного экзамена (ЕГЭ) возможна, но только если изменятся внешние требования и запросы общества, заявили пресс-службе Рособрнадзора со ссылкой на начальника управления организации и проведения государственной итоговой аттестации ведомства Игоря Круглинского.

Круглинский заявил, что «ежегодно ЕГЭ совершенствуется и технологически развивается», например, в 2021 году «экзамен по информатике будет проведен на компьютерах». На данный момент ЕГЭ – это «высокотехнологичный экзамен, обеспечивающий объективную и независимую оценку знаний обучающихся, получивший хорошие отзывы международных экспертов», передает ТАСС.

Потому «трансформацию ЕГЭ мы видим, только если изменятся внешние требования и запросы общества».

Кроме того, сегодня по отношению к ЕГЭ выработаны определенные требования: «Это и ФГОС (федеральные государственные образовательные стандарты), это определенные требования вуза к абитуриенту, требования к достоверности результатов. ЕГЭ соответствует всем этим требованиям. Кроме того, важной задачей ЕГЭ является обеспечение равных условий и возможностей для всех участников. И с этой задачей ЕГЭ в полной мере справляется: единые задания, единые условия, возможность поступить в вуз независимо от места жительства и учебы».

Современный ЕГЭ далек от бытующего в общественном сознании мифа о «примитивных тестах», утверждают в Рособрнадзоре.

Указывается, что за годы существования экзамен претерпел ряд изменений: из ЕГЭ исключена тестовая часть, увеличено количество творческих заданий, ежегодно усиливается научная и ориентированная на практику составляющая заданий, введена устная часть в ЕГЭ по иностранным языкам, в качестве допуска к экзамену введено итоговое сочинение.

Также организован контроль, обеспечивающий объективность и прозрачность проведения экзаменов – видеонаблюдение, общественные наблюдатели, совершенствование технологий доставки экзаменационных материалов и проверки работ участников.

Также уникально количество вариантов контрольных измерительных материалов, комплекты которых составляются отдельно для часовых поясов России. ЕГЭ может сдать любой, возрастной порог для участников не ограничен.

«На сегодня это один из самых глубоких, многогранных экзаменов в мировой практике, требующих при выполнении заданий от участников эрудиции, творческого подхода, креативного мышления и умения решать нестандартные задания», – заявляют в Рособрнадзоре.

Отмечается, что при организации экзамена учитываются особенности участников с ограничениями по здоровью: для них предусмотрены специальные задания, условия сдачи.

Важнейшее достижение последних лет проведения ЕГЭ – это высокий уровень объективности и безопасности экзамена. Он проводится на 100% под видеонаблюдением, в подавляющем большинстве аудиторий оно ведется с онлайн-трансляцией на портал SMOTRIEGE. За процессом следят общественные наблюдатели и онлайн-наблюдатели, федеральные эксперты.

В пунктах проведения экзаменов действует контрольно-пропускная система с применением переносных и стационарных металлодетекторов, используется система для подавления связи.

Процедура подготовки экзаменационных материалов отработана до мелочей и окружена комплексом мер безопасности, призванных предотвратить нарушения и утечки экзаменационных материалов.

Задания ЕГЭ печатаются в аудиториях, по завершении экзамена материалы сканируются в экзаменационном пункте, весь массив данных передается в Региональный центр обработки информации (РЦОИ).

Все это позволяет исключить риски несанкционированного доступа к материалам ЕГЭ при их передаче и транспортировке, сократить сроки их обработки, позволяют оптимизировать временные затраты, значительно сократить финансовые расходы и минимизировать кадровые ресурсы.

С 2019 года началось внедрение технологии передачи материалов ЕГЭ в пункты проведения экзаменов по защищенным каналам.

ЕГЭ в 2021 году пройдет с 31 мая по 2 июля. Досрочный период проведения ЕГЭ в 2021 году отменили. Также Минпросвещения сообщило об отмене ЕГЭ базового уровня по математике в 2021 году.

Ранее сообщалось, что Государственный выпускной экзамен (ГВЭ) по русскому языку будет содержать 24 задания, по математике – 14 заданий, их составят на основе заданий из ЕГЭ.