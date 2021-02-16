Объекты размером в несколько километров пролетели над Луной

16.02.2021, 8:19, Разное

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Видео, размещенное на YouTube в конце марта 2020 года, показывает три, по словам Марка Карлотто , «очень больших» неопознанных объекта, летающих вокруг Луны.

Объекты поднимаются над краем луны, летают по лунной поверхности и исчезают в лунной тени. Видео было снято французско-канадским астрономом-любителем по имени Жан-Мишель Тенак с помощью телескопа.

Лишь несколько СМИ освещали эту историю, я не смог проверить, кто такой Тенак. Оригинальное видео, которое вы можете увидеть ниже, было загружено на его канал Youtube.

По словам Карлотто, опубликовавшего статью с использованием простой математики для анализа объектов:

«По оценкам, объекты имеют длину от 5 до 15 миль и примерно от 1 до 3 миль в ширину, и, по всей видимости, они движутся со скоростью более 30 миль / сек / между 5 и 10 милями над поверхностью Луны».

Карлотто отмечает: «Что сразу бросается в глаза, так это то, что объекты на видео большие и достаточно близки к Луне, чтобы отбрасывать заметные тени».

В заключение он заявляет:

«В конце концов, невозможно доказать, что это (или любое другое) видео такого характера является подлинным. Однако, если эти объекты реальны, они имеют длину от 5 до 15 миль и примерно от 1 до 3 миль в ширину и, кажется, движутся со скоростью, превышающей 30 миль / сек. между 5 и 10 милями над поверхностью Луны. Первое видео поступило от Tanec, это оригинальная загрузка YouTube, ниже вы найдете загруженный видеоанализ Карлотто.