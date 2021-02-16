Гривна резко подешевела относительно евро

16.02.2021, 8:16, Новости дня

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Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к иностранным валютам на 16 февраля.

Гривна к доллару США подешевела на 13 копеек – с 27,84 грн/$ до 27,97 грн/$.

К евро гривна упала в цене на 25 копеек – с 33,68 грн/€ до 33,93 грн/€.

Курс гривны к российскому рублю понизился с 3,75 грн за 10 руб. до 3,81 грн за 10 руб.

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