 

Гривна резко подешевела относительно евро

16.02.2021, 8:16, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к иностранным валютам на 16 февраля.

Гривна к доллару США подешевела на 13 копеек – с 27,84 грн/$ до 27,97 грн/$.

К евро гривна упала в цене на 25 копеек – с 33,68 грн/€ до 33,93 грн/€.

Курс гривны к российскому рублю понизился с 3,75 грн за 10 руб. до 3,81 грн за 10 руб.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.08 / “Я кричала и стучала во все двери. Никто не отреагировал”. В поезде “Мариуполь – Киев” злоумышленник избил и пытался изнасиловать пассажирку

30.11 / В Москве решили проблему с нехваткой дворников

03.08 / Адвокат рассказала, сколько времени жена расчленяла тело Картрайта

28.09 / Уровень Черного моря поднялся на 4 метра за 2400 лет

03.09 / Шмыгаль объяснил, почему Кабмин не рассмотрел проект указа Зеленского о назначении его отцу пожизненной стипендии

17.09 / В докладе Палаты представителей названы виновники двух катастроф лайнеров Boeing-737 MAX

25.12 / “Пластика или натюрель?”. Никитюк засветила грудь в откровенном декольте

14.08 / Директор центра Гамалеи отреагировал на опрос о готовности медиков сделать прививку от коронавируса

24.12 / Минздрав Украины сократил список стран “красной” зоны

27.08 / Новое средство было предложено для лечения диабета и ожирения

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска