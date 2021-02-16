Гривна резко подешевела относительно евро
16.02.2021, 8:16,
Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24
Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к иностранным валютам на 16 февраля.
Гривна к доллару США подешевела на 13 копеек – с 27,84 грн/$ до 27,97 грн/$.
К евро гривна упала в цене на 25 копеек – с 33,68 грн/€ до 33,93 грн/€.
Курс гривны к российскому рублю понизился с 3,75 грн за 10 руб. до 3,81 грн за 10 руб.
—
Смотреть комментарии → Комментариев нет