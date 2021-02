SpaceX вывела на орбиту очередную серию спутников Starlink

16.02.2021, 8:16, Новости дня

16 февраля в 3.59 по всемирному координированному времени (5.59 по Киеву) американская компания SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с очередной серией из 60 спутников Starlink, предназначенных для развития глобального интернета.

Об этом информирует сайт SpaceX, трансляция запуска велась на YouTube-канале компании.

Falcon 9 стартовала с космического пускового комплекса на мысе Канаверал (американский штат Флорида).

Спустя восемь минут и 24 секунды первая ступень Falcon 9 совершила посадку на специальную плавучую платформу Of Course I Still Love You в Атлантическом океане.

Данная ступень ракеты-носителя использовалась шестой раз.

Новая партия спутников уже развертывается на орбите Земли.

Starlink – проект системы околоземных спутников SpaceX для дешевого и скоростного интернета. Федеральная комиссия по связи США дала SpaceX разрешение на запуск 12 тыс. спутников данного типа, которые созданы для полномасштабной сети, призванной обеспечить жителей Земли широкополосным доступом к интернету в любом месте земного шара.

Общая сумма инвестиций в проект оценивается в $10 млрд.

Последний запуск был 4 февраля, тогда запустили 60 спутников. 5 февраля планировали запустить еще одну партию аппаратов Starlink, но запуск отменили.

Сейчас на орбите планеты находятся более 1000 спутников для глобального интернета компании SpaceX.

